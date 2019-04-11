صالح:العراق لن يتخلى عن الحبيبة إيران!

صالح:العراق لن يتخلى عن الحبيبة إيران!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (11 نيسان 2019)، أن العراق لن يقبل بأن يكون منطلقاً لإيذاء ايران الحبيبة او توتير الوضع الاقليمي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق ايرج مسجدي”، مبينا أن “رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على الاهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع ايران منطلقاً من الوشائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الامنية والاقتصادية”.واضاف البيان أن “صالح اشاد بالدعم الايراني للقوات العراقية في حربها ضد داعش الارهابي”، لافتا الى أن “رئيس الجمهورية اشار الى حرص العراق على ان يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة”.وشدد صالح ” على أن  العراق لن يقبل ان يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه ايذاء ايران الحبيبة او توتير الوضع الاقليمي”.وتابع البيان، أن “رئيس الجمهورية اكد ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والارهاب وضمان مستقبل زاهر لشعوبنا”.وشار البيان الى أن “السفير مسجدي أكد وقوف بلاده الى جانب العراق في المجالات كافة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين”.

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