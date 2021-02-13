صالح:الموازنة خصصت ملياري دولار لتنفيذ الاتفاقيات الصينية

صالح:الموازنة خصصت ملياري دولار لتنفيذ الاتفاقيات الصينية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن تضمن قانون الموازنة تخصيصات استثمارية بنحو ملياري دولار لمصلحة الاتفاقية الصينية.وقال صالح، في حديث لوكالة الانباء الرسمية، ان “تشريع قانون الموازنة سيفصح عن بدء تطبيق الاتفاقية الصينية”.واضاف مستشار رئيس الوزراء، ان هناك توجه لتنفيذ 2000 مدرسة نموذجية حسب الاتفاقية الموقعة مع الصين”.

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