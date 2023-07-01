صالح:انخفاض أسعار النفط سيولد عجز اضافي على الموازنة

صالح:انخفاض أسعار النفط سيولد عجز اضافي على الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “الموازنة هي بالأساس مبنية على عجز بسبب تحديد سعر البرميل 70$ مقارنة مع النفقات العالية، لكن العجز في الموازنة له حلول منها الفائضات المتحققة في سنة 2022 وغيرها من الخطوات”.وأضاف أن “العراق إذا احتاج الاقتراض فسيتم الاقتراض داخليا من خلال إصدار سندات الخزينة، من قبل وزارة المالية، لكن بيع برميل النفط فوق الـ70$ سيقلل من العجز، كما أن انخفاض سعر النفط دون الـ70$ سيعمل على حصول عجز إضافي”.وأشار صالح، إلى أن “المهم هو استقرار المتوسط السنوي لأسعار النفط، وليس تذبذبه خلال شهر أو شهرين، فهذا هو المقياس مع كمية الإنتاج المصدرة”.وبلغت قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.

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