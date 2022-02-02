صالح:بجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً وليس” مرؤوساً”

صالح:بجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً وليس” مرؤوساً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد برهم صالح، الثلاثاء، على أن يكون رئيس الجمهورية المقبل رئيسا لكل العراقيين “لا مرؤوسا”.وقال صالح في كلمة متلفزة مساء امس: “اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة”، لافتاً الى أن “رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً”.وأضاف أن: “التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية”، مشيراً الى أن “ظروف البلد تفرض عملاً استثنائياً وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل”.

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