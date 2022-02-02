صالح:بجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً وليس” مرؤوساً”

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نائب:على الزاملي أن لايكذب على الشعب بشأن توزيع نسبة من أموال النفط عليه
وزارة النفط: (8.27) مليار دولار إيرادات الشهر الماضي عن بيع النفط
حراك نيابي لإلغاء العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال
إيران:لم يحدث أي تغيير في ملف أرصدتنا المجمدة لدى العراق
نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية
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- رياضية
اليوم..مباراة العراق ولبنان ضمن التصفيات الآسوية
درجال يوجه بتكريم منتخب كرة اليد لحصوله على المركز ” السادس”في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي بكرة القدم طالب نظيره اللبناني بتغيير ملعب تدريبات المنتخب الوطني
التحاق (4) لاعبين للمنتخب العراقي للمواجهة مع نظيره اللبناني
تعرف على أهم مباريات اليوم في مقدمتها العراق وإيران
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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