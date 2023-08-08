صالح:بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ

صالح:بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزاء الدكتور مظهر محمد صالح صالح، الثلاثاء، إن “أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية العام 2025”.وأضاف انه “هذا وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد ولاسيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية العمل بفاعلية عالية جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل، ولهذا دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة”.

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