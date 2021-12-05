صالح:تسديد الديون الداخلية والخارجية وفق ما يخصص في الموازنة السنوية

صالح:تسديد الديون الداخلية والخارجية وفق ما يخصص في الموازنة السنوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء ، اليوم الأحد، على تأثير تسديد الديون الداخلية والخارجية بسبب مصادر الايراد السنوي.وقال صالح، في حديث صحفي: ان “تسديد ديون الدولة الداخلية والخارجية يتم من مايخصص في الموازنة لهذا الملف، كما ان سداد الديون المستحقة يتم من خلال التخصيصات السنوية بما يقابلها في الموازنة السنوية”.وبين ان “الانفاق على تسديد الديون المستحقة امر ثابت بغض النظر عن مصادر الايراد السنوي والذي يشكل الايراد النفطي 93% منه، كما ان مبلغ الدين الخارجي حالياً (20) مليار دولار”.

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