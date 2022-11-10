صالح:رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية

صالح:رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، إن آخر هيكلة وتعديلات للرواتب والأجور في الدولة العراقية كانت عام 2008 ،أي ما يقارب 14 عاماً مضت، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية.وأضاف صالح في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أن “الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم”.وأوضح، أن “رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الرواتب تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.وأكد، أن “هناك عدم تناسق وتفاوتاً في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر الاعتبار المعيشة”.وتابع، أن “توجه حكومة السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي”، مبيناً أن “هذا متروك لمجلس النواب وواجب إدراجـه في الموازنة العامة لإنصاف رواتب الموظفين المسحوقة”.

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