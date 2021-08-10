صالح:سعر برميل النفط المصدر في موازنة 2022 سيكون 55 دولار

صالح:سعر برميل النفط المصدر في موازنة 2022 سيكون 55 دولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، سعر بيع النفط الجديد المتوقع ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.وقال صالح في تصريح أورده الإعلام الرسمي، إن “سعر برميل النفط المصدر في تقديرات الموازنة العامة لعام 2022 سيكون أعلى من السعر الذي اعتمد بموازنة العام الحالي والبالغ 45 دولارا”، لافتا الى أن “نسبة الزيادة في السعر الجديد ستكون من 15 الى 20% عن السعر الحالي”.وأضاف، أن “زيادة السعر ستتوقف على التطورات السعرية للنفط الخام في السوق العالمية في مطلع الخريف القادم”، مبينا أنه “في كل الاحوال ربما يعتمد مبلغ 52 دولاراً كسعر لبرميل النفط المصدر كحد ادنى، ويكون الحد الأعلى 55 دولارا، مع الاخذ  بنظر الاعتبار الزيادة في كميات الانتاج في ظل اتفاق “اوبك بلس” القاضي بزيادة حصص الدول الاعضاء تدريجيا بما فيهم العراق بواقع مليوني برميل للجميع خلال الاشهر القادمة”.وأشار إلى أن “العجز المتوقع في الموازنة ربما ينخفض الى 50% خلال موازنة 2022 بشرط تعاظم الايرادات غير النفطية وبقاء عوامل الانفاق ثابتة”.

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