صالح:صرف أموال بدل البطاقة التموينية ليس بصالح المواطن

صالح:صرف أموال بدل البطاقة التموينية ليس بصالح المواطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الدعم العيني الذي تقدمه الحكومة للشرائح المشمولة بالبطاقة التموينية أفضل من الدعم المالي الذي يتم التخطيط لتنفيذه.وقال صالح في حوار متلفز، إن “مجلس الوزراء طرح في وقت سابق مقترحا لإصدار بطاقات ذكية لصرف أموال بدلا من البطاقة التموينية”.وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى عرض سلعي قد لا يوفره البديل النقدي، وبالتالي لا يؤدي الغرض منه”، مشيرا الى أن “الحل النقدي يعد أفضل وأيسر للحكومة، إلا أنه ليس في صالح المواطن”. 

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