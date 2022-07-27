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ائتلاف المالكي:سنلغي جميع الإتفاقيات والتعيينات التي أصدرها الكاظمي
نائب:الإطار وافق على تسمية النائب (المندلاوي)لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
نائب:نعمل على تمكين المعارضة البرلمانية
العراق يطالب مجلس الأمن الدولي بقرار يُلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه
صالح:صرف أموال بدل البطاقة التموينية ليس بصالح المواطن
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صالح:صرف أموال بدل البطاقة التموينية ليس بصالح المواطن
نائب:حراك نيابي لإعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده
وزارة النفط: 11 ملياراً و354 مليوناً دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
تيار عمار:وزارة النفط ستبقى من حصتنا رغم ” عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة”!!
مصدر سياسي:الكاظمي وزيدان أبلغا البارزاني بمواصلة تصدير النفط والغاز دون الالتفات لقرار المحكمة الاتحادية
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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