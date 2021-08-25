صالح:عدم إمكانية إعداد موازنة تكميلية للسنة الحالية

صالح:عدم إمكانية إعداد موازنة تكميلية للسنة الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، عدم إمكانية إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية.وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي: “إنني لا أرى أن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير، تشجع على إنتاج موازنة تكميلية، فضلاً عن أن الحياة البرلمانية على وشك التوقف بسبب الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول، فكيف يتم تشريع هكذا موازنات استثنائية بهذه السرعة”.وأضاف أن “الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مازال أمام المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة”.

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