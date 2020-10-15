صالح:غلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة مهمة وطنية ملّحة

صالح:غلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة مهمة وطنية ملّحة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (15 تشرين الأول 2020)، أن الفساد يساهم بتغذية العنف والإرهاب، مخاطباً رئيس هيأة النزاهة، علاء جواد حميد.وذكر المكاتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، وأكّد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيأة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”.وأشار صالح إلى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام، بات اليوم مهمة وطنية ملّحة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها”.ولفت إلى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد”.وشدد صالح على “أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد”.ووفقاً للبيان، “استمع صالح إلى استعراض من القاضي علاء جواد حميد بشأن سير عمل الهيئة وخططها المستقبلية”، مؤكداً “دعمه كل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *