صالح:فرق سعر برميل النفط في الموازنة سيذهب لسد العجز

صالح:فرق سعر برميل النفط في الموازنة سيذهب لسد العجز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن فرق سعر برميل النفط في الموازنة يذهب لسد العجز، وقد لا تحتاج  الحكومة  الى  الاقتراض، مبيناً أن وضع موازنة تكميلية يبقى بحسب حاجة الحكومة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الموازنة بنيت على عجز، أي أن المصروفات أكثر، ويمكن أن يكون هناك اقتراض، ولكن فرق سعر برميل النفط اليوم يسد العجز، لذلك ليس هناك داع للاقتراض، أي أن الفائض يحل محل الاقتراضات”.وأضاف، أن “هذا الفرق في سعر برميل النفط يسد العجز في الموازنة، وقد لا تحتاج الحكومة الى الاقتراض”، منبهاً الى أن “هذا لا يعني أنه لا يوجد اقتراض نهائيا، ولكن الفارق يعوض، وقد يكون هناك فائض، وهذا يعتمد على ثبات أسعارالنفط”.وبشأن وجود موازنة تكميلية، بين صالح أن “إيجاد موازنة تكميلية ليس ضرورة، ولكن تبقى بحسب حاجة الحكومة ومدى قوة الإيرادات، وهل توجد لديها مشاريع مهمة مؤجلة تحتاج إلى موازنة تكميلية”.

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