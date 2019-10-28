صالح:لانثق بالولايات المتحدة لأنهم تركوا ((أكراد)) سوريا لوحدهم في قتال الأتراك

صالح:لانثق بالولايات المتحدة لأنهم تركوا ((أكراد)) سوريا لوحدهم في قتال الأتراك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العراق قد يكون مستعدا لإعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وأمريكا .وحذر صالح في مقابلة صحفية أجراها مع موقع “أكسيوس” الإخباري، من “كارثة على الجميع”، حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا إنه يعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.وأكد أن “الولايات المتحدة حليف مهم وشريك.. نريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا”، مشيرا إلى أن “العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة التي تمتد لـ16 عاما، لكن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الأمر صعبا”.وقال إن “القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية.. وحلفاء أمريكا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن”.وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى إعادة التوجه نحو روسيا وإيران، قال صالح “إنه لا يستبعد ذلك”.وشدد صالح، قائلا: “لسنا من الذين يذهبون للأمريكان أو الروس ويقولون لهم إذا لا تفعل هنا من أجلي سأذهب في الاتجاه الآخر”، متابعا: “لكننا نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا”.وأبدى الرئيس العراقي مخاوفه مما حصل في شمال سوريا والانسحاب الأمريكي وكيف ترك الأكراد لمواجهة الأمر وحدهم، ناهيك عما يمكن أن يتسبب به هذا الأمر من خطر عودة تنظيم “داعش” إلى المنطقة.

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