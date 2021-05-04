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صالح:لا موازنة تكميلية لعام 2021
الزراعة النيابية تحذر تركيا من انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات
ميليشيا الحشد تطالب المالية بصرف أكثر من 382 مليار دينار لإعادة المفسوخة عقودهم على حساب العجز المالي والفقر والبطالة
القضاء يعلن رفد خزينة الدولة بـ 44 مليار دينار لعام 2020
المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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