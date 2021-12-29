صالح:مشروع قانون موازنة 2022 جاهز وسيرسل إلى البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة

صالح:مشروع قانون موازنة 2022 جاهز وسيرسل إلى البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن وضع موازنة العام المقبل والعقبات التي ستواجهها،وقال صالح في تصريح صحفي، إن “الموازنة العامة للدولة للعام المقبل جاهزة وجميع أرقام الموازنة جاهزة من حيث مقدار المجموع المالي لها وحجم الايرادات والنفقات”.وبين أن “طريقة تشريع تلك الموازنة ينتظر تشكيل برلمان ليختار حكومة جديدة ومن ثم تقوم تلك الحكومة لإرسالها للبرلمان حتى تأخذ طريق التشريع دون أي تأخير”.ووأوضح صالح أن “الموازنة المعدة كانت ارقامها واقعية وبالتالي ضمنت جميع الاحتمالات المالية، وهذا يبين جاهزيتها للتصويت”.

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