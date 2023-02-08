صالح:منصة البنك المركزي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة

صالح:منصة البنك المركزي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إن العراق “قطع شوطاً كبيراً” في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.وأضاف صالح في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أنه “في العام الماضي رفع الاتحاد الأوروبي اسم العراق من البلدان الأكثر خطراً وانتقل من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء”.وتابع، أن “الإجراءات التي يمارسها العراق في مكافحة غسيل الأموال جيدة، برغم أن ظروف التجارة في العراق في الـ20 سنة الأخيرة جرت عبر تمويل غير نظامي في أغلب فقراتها، وهذا ما أثار حفيظة الآفاق الدولية ولاسيما آفاق الامتثال لشروط المؤسسات العالمية”.وبين، أن “أكثر التحويلات الخارجية التي تقوم بها المصارف العراقية يفترض أن تكون شفافة، وعلى هذا الأساس تكونت (منصة البنك المركزي) التي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة”.ولفت إلى أن “البنك المركزي لديه رافعة مهمة أطلقها لتسهيل حرية التحويل الخارجي من خلال النظام المصرفي الدولي والمؤسسات المالية التي تخضع للامتثال، وهناك تعاون بين العراق وتلك الجهات ولاسيما منظمة العمل المالي، لذلك فإن العراق يمتثل لهذه القواعد ويحتاج بعض الوقت لتغيير بعض الأمور”.وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن “التعاون العراقي الدولي مستمر وسينعكس إيجاباً على سعر الدينار العراقي”. 

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