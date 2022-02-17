صالح:موازنة 2022 تخضع لسقف الإنفاق السنوي وسعر بيع برميل النفط وتغطية المشاريع الاستثمارية

صالح:موازنة 2022 تخضع لسقف الإنفاق السنوي وسعر بيع برميل النفط وتغطية المشاريع الاستثمارية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، ثلاثة عوامل لرسم خارطة الطريق للموازنة العامة 2022، فيما اشار الى ان وضع موازنة خالية من العجز متوقف على شرط واحد.وقال صالح في حديث صحفي، “هناك ثلاثة عوامل ينبغي تداركها قبل التفكير المتعجل بتعديل متوسط عائد برميل النفط لأغراض موازنة 2022، اولهما أن يكون سقف الانفاق السنوي المخطط في الموازنة المذكورة مصمم وفق النسبة والتناسب مع العائدات النفطية الفعلية الكافية وبما يحق توازن الموازنة او حتى قبول عجز افتراضي بتناسب وما جاء بقانون الادارة المالية اي نسبته 3% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد”.وأوضح، “على سبيل المثال يمكن أن تصمم موازنة عامة متوازنة بسقف انفاقي سنوي قدره 140 ترليون دينار (من دون عجز) شريطة أن لا يقل متوسط عائد برميل النفط السنوي المصدر عن 72- 74 دولاراً وبطاقة تصديرية لا تقل عن 2 – 3 ملايين برميل يوميا، مفترضين، أن كفاءة الايرادات غير النفطية قد تتحقق بنسبة متواضعة هي 50% عما هو مخطط لها أو وفق معايبر ماتحقق في 2021”.وأضاف صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “العامل الثاني هو ضمان ديمومة استمرار أسعار النفط بأساس سعري لا يقل عن 72 دولاراً للبرميل ولمدد سنوية مطمئنة بدون تقلبات حادة في دورة اسعار الاصول النفطية، وفي تقديري لا تقل عن ثلاث سنوات”.وأشار إلى أن “العامل الثالث، هو التحوط بحساب استقرار حكومي يمتلك القدرة على تغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية عن نقص الامدادات المالية جراء هبوط اسعار النفط لمدة 6 اشهر على الاقل، أي في حال انخفاض اسعار النفط عن معدل 72 دولاراً للبرميل بشكل يعرض الايرادات العامة لمخاطر الهبوط في اسعار السوق النفطية العالمية، أو التحوط بحساب توفير مرتبات ومعاشات حكومية لمدة تغطية مريحة لستة أشهر في الاقل”.واختتم، بالقول: “في ضوء هذه الاعتبارات أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط وتحديد تحركاته لأغراض الموازنة العامة 2022 بكل دقة وتحسب”.

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