صالح:موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة

صالح:موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، عن ارتفاع اسعار النفط الكبير.وقال صالح في حديث صحفي، ان الصرف المالي الحالي يحسب على موازنة ٢٠٢٢، وان هذا العام لم يتم تقديم مشروع موازنة حتى الآن ليتم تغيير سعر البرميل وفقا للارتفاع بالاسعار.واشار الى ان اي تصرف مالي بالايرادات الاخرى يحتاج الى قانون لان الصرف الحالي ضمن قانون الادارية المالية ١/١٢.وتابع صالح ان العراق امام خيارين اما اصدار قانون الموازنة بالسرعة، اواصدار قوانين الدين. 

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