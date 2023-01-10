صالح:موازنة 2023 في لمساتها الأخيرة

صالح:موازنة 2023 في لمساتها الأخيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، موعد إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “الموازنة العامة لعام 2023 في لمساتها الأخيرة”.وأضاف، أن “الموازنة ستكون على طاولة مجلس النواب حال انتهاء العطلة النيابية وبداية الفصل التشريعي لعام 2023”. 

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