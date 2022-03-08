صالح:نأمل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بالحفاظ على مستوى الإنفاق

صالح:نأمل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بالحفاظ على مستوى الإنفاق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح،الثلاثاء، عن كيفية استغلال ايرادات الارتفاع الكبير باسعار النفط.وقال صالح في حديث صحفي،ان”هذا الارتفاع مخيف، لانه يعود لسبب دورات الاصول النفطية والتي عاشها العراق والعالم في وقت سابق، من ناحية الارتفاع والانخفاض”.واضاف، ان”قانون الادارة المالية يطلب التحوط بجزء من هذه الارتفاعات للسنوات المالية المقبلة للمحافظة على مستوى انفاق من دون اللجوء الى الاقتراض”.

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