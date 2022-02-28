صالح:نريد من الحكومة المقبلة أن تكون إصلاحية فعلاً

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العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو
حزب طالباني:حزب بارزاني وراء الهجمات الإعلامية ضد مرشحنا برهم صالح
ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار
حزب كردي: الأوضاع سيئة في الإقليم بسبب فساد حزبي بارزاني وطالباني
مصدر سياسي:أردوغان قال للحلبوسي والخنجر”لايجوز تعيين محافظ نينوى دون العودة إلى تركيا”!
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العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو
ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار
الكمارك تتلف كميات غذائية غير صالحة
البرلمان يستعد الى مساءلة حكومة الكاظمي عن هدر المال العام
النزاهة:ضبط مخالفات وفساد في عقد بناء بارجة بحرية لصالح شركة نفط البصرة
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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