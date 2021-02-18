صالح:يجب ترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و أحترام سيادتها

صالح:يجب ترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و أحترام سيادتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، للسفير الأمريكي، ماثيو تولر، الخميس (18 شباط 2021)، أهمية تخفيف التوترات بالمنطقة وعدم زج العراق في صراعات الآخرين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن “صالح استقبل في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر”.وأضاف، أنه “تم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة”.وأكّد صالح بحسب البيان، “ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها”، مشدداً على “أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين”.من جانبه، أكّد السفير الأمريكي بحسب البيان، “التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

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