صالح: الأعتراض على النتائج الانتخابية يكون وفق السياق القانوني والسلمي

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حركة آمتداد: نسعى لتشكيل تحالف يضم (70) نائباً
النزاهة :استقدام وزير الكهرباء الأسبق وعدد من المسؤولين بتهمة الفساد
على طريقة حزبالله اللبناني..ميليشيا الحشد تعتصم أمام أبواب المنطقة الخضراء لإسقاط حكومة الكاظمي
تحالف الحكيم والعبادي: لن نتحالف مع التيار الصدري
حزب بارزاني: سنتحالف قريباً مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الكبرى
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حكومة الكاظمي تصرّ على جعل “زر” إطفاء وتشغيل الكهرباء العراقية بيد إيران الإرهاب
وزارة النفط تؤكد على الإقليم العمل بالشفافية وتبادل المعلومات بالنشاط النفطي
صالح يحذر من “التخمة النفطية”وانعكاسها السلبي على الموازنات العراقية
هيئة النزاهة:أكثر من (4) مليارات دولار مجموع الأموال المستردة لعام 2021
صالح:إكتمال مسودة موازنة 2022 وستناقش من قبل الحكومة المقبلة
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- تحقيقات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
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- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN