صالح :الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة

صالح :الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، من جديد حول الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم، اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من جمهورية المانيا الاتحادية مارتن ياغر، وجمهورية التشيك بيتر شتيبانيك”.وقال رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفيرين كلاً على حدة، إن “العراق يتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفساد والعمل المناخي المشترك لحماية البيئة”.وأضاف أن “إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة تستجيب للاستحقاقات التي تنتظر البلد، تلبيةً لتطلعات العراقيين بحياة حرّة كريمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمار، حيث يتطلع العراق نحو تعزيز متطلبات الإعمار والتنمية في البلد”.وعبّر الرئيس عن أمنياته “للسفرين بالنجاح في أداء مهامهما الجديدة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلديهما”.من جانبيهما، قدّم السفيران شكرهما لرئيس الجمهورية، مؤكدين دعم بلديهما لاستقرار العراق والتطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز الأواصر المشتركة.

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