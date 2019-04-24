صالح: العراق بحاجة إلى تحسين منظومته الكهربائية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء (24 نيسان 2019)، أن العراق بحاجة ماسة للارتقاء بطاقات مبدعيه وعلمائه وزجها في دورات تدريبية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول”، مبينا أن “رئيس الجمهورية شدد على أهمية تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجالات الطاقة واستخدامها للبرامج التنموية وتحسين المنظومة الكهربائية في البلاد وادارتها بشكل افضل ومعالجة المعوقات التي تؤدي فقدانها”.واضاف البيان أن “صالح أكد أن العراق بحاجة ماسة للارتقاء بطاقات مبدعيه وعلمائه وزجها في دورات تدريبية وزمالات دراسية والاستفادة من خبرات الوكالة لتعزيز قدراتهم لخدمة بلدهم وشعبهم”.واردف أن “بيرول قدم استعراضاً موسعاً لأنشطة وكالته والبرامج التي تنفذها في عموم العالم بمجالات الطاقة”، مبدياً “استعدادها لتطوير قطاعات الطاقة في العراق ولاسيما قطاع الكهرباء، من خلال استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة فيه لاستخدامها بانتاج الكهرباء والتي ان استغلت بشكلها الصحيح ستجعل من العراق بلداً مصدراً للطاقة”.