صالح :حبي للإمام علي جعلت راتبي 90 مليون دينار شهريا!

صالح :حبي للإمام علي جعلت راتبي 90 مليون دينار شهريا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، الى استحضار القيم الانسانية التي مارسها الامام علي .وقال الرئيس صالح في تغريدة له على حسابه في تويتر، “في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب ، نستحضر قيم الانسانية التي مارسها قولا وسلوكا، وترك في مسيرته الدروس والعبر كافراد وكمجتمع ليكونا افضل”.يذكر ان الراتب الشهري لبرهم صالح 90 مليون دينار شهريا  يتناقض مع سيرة وسلوك الامام علي عندما كان مواطنا وخليفة.

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