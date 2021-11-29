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الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”
أمريكا:كل الخيارات مطروحة تجاه الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية
توتر في العلاقة بين لندن وباريس حول المهاجرين وصيد السمك
استبعاد (سيف الإسلام) من سباق الترشح للرئاسة الليبية
سلامي:أمريكا اليوم في أضعف حالاتها وإيران هي من تتحكم بها
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نائب سابق:العراق مهدد بأمنه الغذائي
صالح: سعر برميل النفط في موازنة 2022 من (50 إلى 60 )دولار
الحمداني:العراق رفع شكوى ضد إيران لدى محكمة العدل الدولية جراء قطعها المياه عن البلاد
الموارد المائية:إيران ما زالت مصرّة على قطع المياه كجزء من سياستها التدميرية تجاه العراق
بختيار يطالب الأحزاب الحاكمة في الإقليم بإعادة(700) مليون دولار المسروقة للشعب
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN