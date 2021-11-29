صالح: سعر برميل النفط في موازنة 2022 من (50 إلى 60 )دولار

صالح: سعر برميل النفط في موازنة 2022 من (50 إلى 60 )دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ، الاثنين، عن سعر برميل النفط، في موازنة عام 2022، التي ستقدم الى البرلمان المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، ان “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون (من 50 الى 60 دولار)، فيما سيكون مبلغها الإجمالي 140 ترليون دينار، الا انه أشار الى، ان “هذا السعر قابل للتغيير بعد مناقشة مجلس النواب للموازنة وتحديد المبلغ “.وبين، ان “هذه الموازنة تمتلك رؤية جديدة من خلال ابعادها وتقديراتها المالية حيث أخذت بنظر الاعتبار تقلبات اسعار النفط”.وأوضح، ان “ما حدد بمفاصل أبوابها كان امر عقلاني وليس ان يخضع لبعض التحليلات التي تقول ان اسعار النفط ستكون مزدهرة”.وأضاف، ان “الموازنة لا يوجد فيها تعيينات بشكل عام لكن هناك درجات ثابتة واجبة التعيين كالصحة والاجهزة الأمنية ومجلس القضاء، فضلا عن بعض الدوائر التي ستكون التعيينات فيها مركزية ووفق الحاجة”.

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