صالح: عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم ستوقع بين العراق والسعودية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، 07 نيسان، 2019، فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية، لاول مرة فيما الى ان هذا التحرك من شانه تسهيل تمويل المشاريع وعملية التبادل التجاري مع العراق.وذكر صالح في تصريح صحفي ، أن “هناك رغبة سعودية كبيرة للاستثمار داخل العراق على مستويات عالية وكبيرة يقابلها رغبة عراقية لإقامة علاقات متوازية مع جميع دول الجوار”، مؤكد أن “المجلس التنسيقي الأعلى بين الطرفين قرّب وجهات النظر وتوصل إلى مراحل متقدمة للبدء بآلية التنفيذ”.ووصل يوم الأربعاء الماضي وفد سعودي كبير مؤلف من أكثر من 100 شخصية بينهم 9 وزراء يرأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي لاستئناف أعمال الدورة الثانية لـ”مجلس التنسيق السعودي-العراقي” في العاصمة بغداد وتفعيل دور السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون في مختلف المجالات.وأضأف صالح أن “المفاوضات بين الجانبين سمحت للمرة الأولى لمصرف التجارة العراقي (TBI) بفتح فرع له في العاصمة السعودية الرياض”، معتبرا أن “هذا الفرع سيكون مهماً للتمويل والتحويل المالي وكل ما يتعلق بالقضايا التجارية والاستثمارية بين السعودية والعراق”.وتابع المستشار الحكومي حديثه قائلا أن، “المحاولات قائمة بين الطرفين بشأن ربط العراق بالمنظومة الكهربائية الخليجية لتعويض النقص الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية”، مشددا على أن “الرغبة السعودية تقوم على إعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق عبر توقيع تفاهمات واتفاقيات جديدة لتنظيم العمل”.وإعتقد صالح أن “عدد الاتفاقات التي ستوقع بين العراق والسعودية خلال الأيام المقبلة قد تزيد على عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة تتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة والحج وفتح منفذي عرعر وجميمة”، لافتا إلى أن “هذه الاتفاقات ستحرك بنسب معينة النمو الاقتصادي العراقي المتوقف عند 7%”.وتابع أن “عملية الاستثمار ستعالج موضوع البطالة من خلال الاعتماد على الأيدي العراقية في تشغيل المشاريع الاستثمارية المتنوعة”.