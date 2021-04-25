صالح :فاجعة أبن الخطيب جراء الفساد والفشل

صالح :فاجعة أبن الخطيب جراء الفساد والفشل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، أن فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة بسبب الفساد وسوء الإدارة.وذكر صالح في تغريدة على تويتر، أن “فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة”.وأضاف، أن “إظهار الألم والمواساة مع ابنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين، ومن دون اجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنه، أن حريق مستشفى أبن الخطيب أسفر عن 82 شهيدا وأكثر من 128 جريح.

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