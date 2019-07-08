صالح لجيفري:الحوار الايجابي مع إيران يرسخ السلام في المنطقة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم، سعي العراق لانتهاج سياسة متوازنة تقرب وجهات النظر وتزيل التوترات بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس صالح، في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، استقبل في قصر السلام ببغداد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر، وجرى خلال اللقاء، بحث أهمية اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الاطراف لحل القضايا العالقة والأزمات وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي”.

وأوضح صالح، أن “العراق يسعى إلى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن”، مشدداً على “أهمية إيجاد تسوية سياسية للاوضاع في سوريا وأنهاء معاناة الاشقاء السوريين ومساعدتهم على مواجهة الارهاب، مع التأكيد على أن أولوياتنا حماية أمن العراق واستقراره وسيادته”.

بدوره جدد جيفري، “حرص الولايات المتحدة على توطيد علاقاتها مع العراق في المجالات كافة”، مشددة على “رغبة بلاده في توسيع سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الاقليمي والدولي”.