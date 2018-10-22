صالح لعلوش:بغداد تحتاج إلى جهد كبير للارتقاء بأسمها
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بغداد/شبكة أخبارالعراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، خلال لقاءه امينة بغداد، على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في العاصمة وبذل جهود استثنائية من اجل تقديم الخدمات واعادة الق بغداد.وذكر مكتب صالح الاعلامي في بيان ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد ذكرى علوش امينة العاصمة بغداد”.واضاف ان “صالح استمع خلال اللقاء الى العرض الذي قدمته علوش عن واقع الخدمات في بغداد والمشاكل العالقة”، داعيا أمينة بغداد الى “مضاعفة الجهود والارتقاء بالعاصمة في اظهار وجهها الحضاري”.واوضح صالح بحسب البيان، على “ضرورة تحسين الواقع الخدمي في العاصمة وبذل جهود استثنائية من اجل تقديم الخدمات واعادة الق بغداد من خلال اعداد الخطط المستقبلية للارتقاء بالواقع الخدمي”، مشيرا الى “دعمة لكل الجهود التي تسهم في تحقيق الاهداف المرسومة”.وشدد على “اهمية النهوض بواقع العاصمة وتقديم افضل الخدمات لسكانها والاهتمام بكل ما يسهم في تطوير العاصمة بغداد من كافة الجوانب الخدمية والثقافية”.بدورها قدمت ذكرى علوش التهاني لبرهم صالح بمناسبة تولي مهامة رسميا، مؤكدة على “حرص امانة العاصمة لتقديم كل ماهو افضل لبغداد “.