صالح للفياض:أصبح العراق دولة غير محترمة دوليا جراء القصف الميليشياوي على البعثات

صالح للفياض:أصبح العراق دولة غير محترمة دوليا جراء القصف الميليشياوي على البعثات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء 23 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، “بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الامن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام”.وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على ان تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الاعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية امن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافا لسيادة البلد واستقراره”.كما جرى، وفقا للبيان، “التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق”.

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