صالح للوفد الكردي:يجب حل الخلافات وفق الرؤية الوطنية

صالح للوفد الكردي:يجب حل الخلافات وفق الرؤية الوطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون.وذكر صالح، خلال استقباله في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن “الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة  لتحقيق المصلحة الوطنية”، مشدداً على “أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين و تأمين رواتب و مستحقات الموظفين”.واشار البيان الى ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي ، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال”.

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