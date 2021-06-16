صالح :موضوع ديون العراق الداخلية والخارجية معقد جدا

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الحداد وتولر يبحثان ملف الانتخابات
نائب:منح الإقليم 200 مليار دينار بأثر رجعي مخالف لقانون الموازنة
الاقتصاد النيابية:شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد وتمنح موظفيها رواتب خيالية
علاوي يدعو إلى إبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية
تحالف الفتح:لايحق للكاظمي وحكومته صرف مستحقات الإقليم خارج فقرات قانون الموازنة
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نائب:منح الإقليم 200 مليار دينار بأثر رجعي مخالف لقانون الموازنة
الاقتصاد النيابية:شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد وتمنح موظفيها رواتب خيالية
تحالف الفتح:لايحق للكاظمي وحكومته صرف مستحقات الإقليم خارج فقرات قانون الموازنة
حكومة كردستان تقرر بناء 9 سدود استراتيجية لتقطع المياه عن باقي مناطق العراق
وزارة التخطيط تدعو إلى تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة في إستيراد السيارات
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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