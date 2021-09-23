صالح:” نزاهة” الانتخابات أولوية قصوى

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تركيا والولايات المتحدة تؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
حكومة بايدن:أبوابنا مفتوحة أمام إيران لإحياء الإتفاق النووي
السودان..اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية
الحرس الثوري:أمريكا دولة ضعيفة مهزومة في طريقها للموت
القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من الـ(6) الفارين من سجن جلبوع
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الخدمات النيابية:لن تتحسن المنظومة الكهربائية في العراق ومفتاحها بيد إيران
صالح:الإنفاق في الموازنة التشغيلية مستنفذ الايرادات العامة
إيران “تثمن” دور الحكومة العراقية تجاه سعيها لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران
النمسا تبحث في أربيل عن وجود استثماري لها
نائب:نرفض منح “استثناءات” من تنفيذ العقود الحكومية
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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