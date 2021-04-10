صالح وأبو الغيط يؤكدان على استقرار العراق وتعزيز التعاون العربي

صالح وأبو الغيط يؤكدان على استقرار العراق وتعزيز التعاون العربي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، خلال استقباله أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن استقرار العراق وسيادته عنصر لا غنى عنه.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، أن صالح استقبل أبو الغيط، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، “وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتحديات التي تشوبها في الظرف الراهن سياسياً وأمنياً”.وأشار إلى أن اللقاء جرى خلاله أيضاً بحث “التحديات الصحية فيما يخص ملف جائحة كورونا، وما تتطلبه هذه التطورات من تكاتف مشترك في مواجهتها، والانطلاق نحو دعم مسارات الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي وفرص التنمية”.وقال صالح خلال اللقاء، إن “الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم الاستثمار وفرص التنمية، مؤكداً أهمية دور جامعة الدول العربية في هذا الصدد عبر تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء”.ولفت إلى أن “سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها”.من جانبه، قدم أحمد أبو الغيط “شرحاً بشأن مساعي جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن البلاد واستقرارها وحماية سيادتها وأمن مواطنيها”، بحسب ما جاء في البيان.

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