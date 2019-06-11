صالح وأغلو يؤكدان على وحدة الموقف تجاه الصراع الإيراني الأمريكي

صالح وأغلو يؤكدان على وحدة الموقف تجاه الصراع الإيراني الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، على ضرورة توحيد المواقف في مواجهة أزمات المنطقة.وذكرت رئاسة الجمهورية،  في بيـان ، ان “صالح استقبل، اليوم، في مدينة اربيل، وزير الخارجية التركي، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة”.وأضافت أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من اجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والامن والرفاهية الاقتصادية”.وأكدت أن “الجانبين بحثا السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *