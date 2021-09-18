صالح والبارزاني يؤكدان على مصالح الكرد أولاً

صالح والبارزاني يؤكدان على مصالح الكرد أولاً
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء امس الجمعة رئيس جمهورية العراق برهم صالح.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بموجب الدستور، بحسب بيان لحكومة الاقليم.وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة وتضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

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