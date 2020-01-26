صالح والحكيم يبحثان الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

صالح والحكيم يبحثان الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد،، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم تشكيل الحكومة المقبلة.وقال مكتب صالح في بيان ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم”.واضاف تم “بحث خلال اللقاء آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والتشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وبما يسهم في تحقيق آمال الشعب العراقي ويلبي مطالبه المشروعة في إنجاز الإصلاحات المنشودة”.وتابع انه “تم التأكيد على سيادة العراق وحماية استقراره وأمنه من قبل جميع الأطراف، والنأي به عن الصراعات الإقليمية والدولية”.

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