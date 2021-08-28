صالح والسيسي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

صالح والسيسي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد الرئيس برهم صالح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، جلسة مباحثات ثنائية.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية، برهم صالح استقبل، اليوم في قصر بغداد، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي”.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث تطابقت وجهات النظر في الحاجة إلى الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات وتجاوز التوترات التي تعرقل تقدم وازدهار المنطقة التي عانت طويلاً من المشاكل وينبغي التأسيس على الروابط المشتركة والتعاون الاقتصادي الذي يضمن مصلحة شعوب المنطقة”.وأكد صالح، أن “العلاقات العراقية المصرية في تطور مهم، وتستند إلى علاقات تاريخية مشتركة يتقاسمها البلدان والشعبان الشقيقان”، مشيراً إلى “أهمية تعزيز مستوى التنسيق الاقتصادي والتجاري، وتعزيز عمل التعاون الثلاثي الذي يضم الأردن، والاستفادة من التواصل الجغرافي، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ أنابيب النفط”.وأكّد الرئيس برهم صالح، أن “استقرار العراق وضمان أمنه وسيادته مرتكزٌ للأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن لمصر دوراً محورياً مهماً في المنطقة”، منوهاً إلى “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتخفيف التوترات”.وشدد على أن “تحديات الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع الصحة والتغير المناخي وحماية البيئة هي تحديات مشتركة للجميع، ويتم مواجهتها عبر جهود مشتركة”.من جانبه، عبّر الرئيس السيسي عن سعادته “بزيارة بغداد مجدداً”، مؤكداً “وقوف مصر شعباً وحكومة إلى جانب العراق”.وأشاد، بـ”الجهود العراقية المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكداً “تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني”.

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