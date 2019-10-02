صالح والسيناتور بولدوين يبحثان الوضع في المنطقة

صالح والسيناتور بولدوين يبحثان الوضع في المنطقة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور تامي بولدوين والوفد المرافق لها، وبحضور سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر في قصر السلام ببغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم العراق لاستكمال النصر ضد الإرهاب من خلال الإعمار والتحول الاقتصادي، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأشار البيان الى أنه “تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *