صالح والصباح يبحثان أوضاع المنطقة وإعمار العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، وامير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تطورات المنطقة والمساهمة في عمليات اعمار العراق.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي، وسط حفاوة وترحاب كبيرين”.

وأضاف البيان، أن “مراسيم استقبال رسمية، جرت، حيث عُزِف النشيدان الوطني العراقي والأميري الكويتي، ثم اصطحب رئيس الجمهورية ضيف العراق بموكب رسمي الى قصر السلام”.

وأشار الى ان “الرئيس والأمير، بحثا آخر تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين”.