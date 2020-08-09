صالح والغانمي يبحثان الوضع الأمني

صالح والغانمي يبحثان الوضع الأمني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (09 آب 2020)، مع وزير الداخلية، عثمان الغانمي، تنشيط الجهد الاستخباري وترسيخ الاستقرار في البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “صالح استقبل الغانمي في قصر بغداد، وأكد خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان”.واضاف صالح أن “المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد”، مشيراً إلى “وجوب المحافظة على النصر الناجز ضد عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنين بالأمن والأمان”.بدوره، استعرض الغانمي “خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين”، مثمناً اهتمام “رئيس الجمهورية بعمل الوزارة ودعمه المتواصل بمجال تطويرها بمختلف صنوفها”.

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