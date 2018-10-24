صالح والكعبي يؤكدان على جدولة القوانين المهمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتفق رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم، على ضرورة تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة.وقال مكتب الكعبي في بيان : ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، التقى برئيس الجمهورية برهم صالح في مبنى قصر السلام”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين الرئاسات الثلاث لاقرار التشريعات المهمة وتسهيل الآليات والتعليمات التي تتضمنها بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي”.واكد الكعبي خلال البيان “على اهمية تكثيف الحوارات الفاعلة بين الرئاسات الثلاث والفئات المجتمعية المختلفة من اجل اقرار القوانين التي تهدف لمصلحة ومتطلبات شرائح المجتمع”، مشيرا الى ان “الوضع العراقي يتطلب المزيد من الحراك الجاد من اجل انضاج اليات وتعليمات مناسبة ضمن هذه التشريعات، يسهل عملية تنفيذها في المؤسسات ذات العلاقة ويقلل من حجم الحلقات الروتينية التي اهلكت المواطن”.بدوره اعرب رئيس الجمهورية “دعمه الكبير لرئاسة واعضاء مجلس النواب ولدورهم الرقابي والتشريعي”، لافتا إلى “اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع باقرار القوانين ومراقبة اداء الحكومة بعيدا عن السجالات والمناكفات”.