صالح والنجم يؤكدان على تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (01 حزيران 2020)، ووزير التخطيط، خالد بتال النجم، تحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة.وقال المكتب الإعلامي في بيان ، إن “صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين 1-6-2020، وزير التخطيط خالد بتال النجم”.واضاف أن “اللقاء جرى خلال بحث دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة”.وتابع أنه “تم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار في ظل الظروف والتحديات الراهنة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا”.