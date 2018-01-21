صالح وبهاء الدين يبحثان ترتيب البيت الكردي

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الإسلامي الكردستاني والتحالف الديمقراطي من اجل العدالة بزعامة برهم صالح، ضرورة إجراء تغييرات جذرية في شؤون إدارة إقليم كردستان لمعالجة الأزمات الداخلية وترتيب البيت الكردي.وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين في بيان له اليوم:ان “الأمين العام للاتحاد الإسلامي اجتمع مع رئيس التحالف الديمقراطي من أجل العدالة، برهم صالح، وناقش الجانبان آخر التطورات في المشهد السياسي والأوضاع المعيشية المزرية للمواطنين بإقليم كردستان، بالإضافة إلى بحث التحديات والأزمات التي تواجه الإقليم”.وأضاف أن “الجانبين تطرقا إلى انسحاب الاتحاد الإسلامي من حكومة الإقليم، وأكدا ضرورة إجراء تغييرات جذرية في شؤون إدارة الحكم لتطبيع الأوضاع المتأزمة ومعالجة الظروف المعيشية للمواطنين من أجل تحقيق العدالة وترتيب البيت الكردي في المرحلة الراهنة “.