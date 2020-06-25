صالح وحمودي يلتقيان”لبحث الوضع العراقي”

صالح وحمودي يلتقيان”لبحث الوضع العراقي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (25-6-2020)، في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاح المنشود والقضاء على أشكال الفساد”.وأضاف أن اللقاء أكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا والحدّ من انتشاره، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد”.

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