صالح وحمودي يلتقيان”لبحث الوضع العراقي”

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (25-6-2020)، في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاح المنشود والقضاء على أشكال الفساد”.