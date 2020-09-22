صالح وزيدان يؤكدان على الإسراع في حسم ملفات الفساد

صالح وزيدان يؤكدان على الإسراع في حسم ملفات الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أهمية الانتخابات المقبلة وحسم ملفات الفساد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبحث معه دور القضاء العراقي واستقلاليته، في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم المختلفة”.واضاف البيان أن “اللقاء تم خلاله التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة توفير مستلزماتها التشريعية واللوجستية كافة، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، ويحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او ضغوط”.واكد صالح “ضرورة التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين”.

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