صالح وستولتنبيرغ يؤكدان على استمرار دعم العراق في مكافحة الإرهاب

صالح وستولتنبيرغ يؤكدان على استمرار دعم العراق في مكافحة الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مقر إقامته بدافوس اليوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، وتم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق”.وأكد البيان أنه تم التأكيد على “أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة”.وجدد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، بحسب البيان، “التزام بعثة حلف الناتو  فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية”.

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