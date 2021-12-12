صالح وطالباني يبحثان منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة القادمة

صالح وطالباني يبحثان منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، في قصر بغداد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، انه”جرى خلال اللقاء بحث موضوع المرشح لرئاسة الجمهورية  والعلاقة بين بغداد وأربيل  والمستجدات والتطورات السياسية والأمنية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري من أجل غلق الثغرات في المناطق التي تنشط فيها خلايا الإرهاب مُستغلة ذلك لتهديد المواطنين الآمنين”.واضافت، انه”تم التأكيد كذلك على الحوار في حسم المسائل العالقة والتركيز على متطلبات المواطنين”.

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